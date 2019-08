la settimana delle stelle

Vacanze in famiglia con siparietti hot, nuovi amori e ritorni di fiamma: gli ultimi sette giorni hanno riservato gossip per tutti i gusti. Simona Ventura e Vanessa Incontrada in spiaggia regalano viste mozzafiato sulle loro curve, mentre Cecilia Rodriguez posa sensuale con Ignazio Moser. E se Marica Pellegrinelli dimentica Eros con Charley Vezza, Bianca Guaccero apre nuovamente le porte del suo cuore all'ex Nicola Ventola. Vi siete persi qualcosa? E' il momento di recuperare...