Alena Seredova è felice e si vede. La modella sta trascorrendo in Gecia qualche giorno di vacanza all'insegna dell'amore con Alessandro Nasi e i figli Louis Thomas e David Lee. Su Instagram documenta tutto con scatti da luoghi incantevoli, abbracciata ai bambini o al suo compagno, mentre posa come una vamp o si fa spalmare la crema doposole sulla schiena. Non perderti la gallery...