Marica Pellegrinelli ritrova l eros con l imprenditore Charley Vezza

Le voci si rincorrevano già da qualche tempo, ma ora c'è l'ufficialità: Marica Pellegrinelli ha trovato di nuovo l'amore. A due mesi dalla fine del matrimonio con Eros Ramazzotti , la modella esce allo scoperto con l'imprenditore piemontese Charley Vezza . Il settimanale "Chi", nel numero in edicola da mercoledì 28 agosto, pubblica in esclusiva le foto del loro bacio durante la vacanza che hanno trascorso insieme a Ibiza.

Charley e Marica hanno passato qualche giorno caliente alle Baleari in compagnia di amici, lasciandosi andare a baci ed effusioni in spiaggia. Le immagini social delle giornate insieme al mare e delle serate in discoteca avevano acceso il gossip, che però era rimasto senza conferma, ma le immagini pubblicate da "Chi" non lasciano spazio a dubbi.