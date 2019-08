Ramazzotti e la Pellegrinelli riuniscono la famiglia per le vacanze

Lo avevano annunciato: "Continuerete a vederci spesso insieme". E infatti eccoli qui, belli, sereni e affiatati. Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sono stati pizzicati da Diva e Donna durante una vacanza a Taormina insieme ai piccoli Raffaela Maria e Gabrio Tullio , tra scherzi e giochi in acqua. La fine del loro matrimonio è stata annunciata poco più di un mese fa , ma un grande affetto li unisce ancora.

Marica è bellissima in bikini, e sfoggia un corpo da favola perfettamente scolpito. Eros è più appesantito, ma non meno affascinante. Insieme nuotano, scherzano, si prendono cura dei loro bambini. A vederli così, sembrano una famiglia affiatata: nonostante la separazione, tra il cantante e la modella è rimasto un legame forte e la volontà di restare vicini per il bene dei loro bambini.