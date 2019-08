Marica Pellegrinelli al concerto... di Eros!

Un concerto emozionante. Non solo per i tanti fan di Eros Ramazzotti, ma anche per il cantante e la sua ex. Dalle storie social infatti emerge un vero e proprio colpo di scena nella storia tra Eros e Marica Pellegrinelli. Dopo l'annuncio dell'addio e dopo che si sono rincorse le voci di una liaison tra la modella e l'imprenditore Charley Vezza, lei si presenta sotto il palco a sentire il marito a Taormina. Riavvicinamento in vista o solo ottimi rapporti tra ex?