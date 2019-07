“Ho letto molte cose non belle sul conto di Marica...", comincia così la replica di Eros Ramazzotti, che, ad una settimana dall'annuncio della separazione da Marica Pellegrinelli, su Instagram pubblica un video in cui spegne le polemiche sorte sul conto della sua ex moglie: "Marica è una bravissima mamma, una donna fantastica, non un’arrampicatrice...".

In una nota congiunta, il 7 luglio, la coppia ha annunciato ufficialmente la fine del loro matrimonio: "Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile", avevano scritto Eros e Marica. I gossip maligni non si sono fatti attendere. E sui social hanno cominciato a diffondersi accuse contro Marica, attaccata, in alcuni casi anche offensivamente, e accusa ta di essere "un'arrampicatrice sociale", oltre che responsabile della rottura con Eros, a causa dei suoi presunti flirt extraconiugali, non ultimo quello con il ricco imprenditore Charley Vezza.



Ramazzotti ha voluto però prendere le difese dell'ex moglie spegnendo tutte le sterili polemiche:"Volevo dirvi che non è assolutamente quello che pensate; è una situazione che si trascina da un po’ di tempo e adesso abbiamo deciso di dividerci". E ha poi aggiunto: "“Assolutamente tutto quello che ho letto non è la realtà. Marica è una bravissima mamma, una donna fantastica, non un’arrampicatrice come qualcuno ha sottolineato e tutte le schifezze che ho letto… Per cui la cosa migliore è ascoltare la mia musica, chi vuole, e il resto lasciarlo ai pettegolezzi di basso livello.”