Marica Pellegrinelli, avvicinamenti sospetti con l'imprenditore Charley Vezza

Il matrimonio con Eros Ramazzott i è finito definitivamente , e per Marica Pellegrinelli è tempo di pensare al futuro. Certo gli ammiratori non le mancano, ma uno in particolare sembra di aver centrato in pieno il suo cuore. Si tratta dell'imprenditore Charley Vezza , sempre più vicino alla modella, con la quale trascorre notti folli a Ibiza e lunghe e calde giornate in spiaggia.

E' stato, inaspettatamente, Massimo Boldi a spifferare per primo la notizia: in un'intervista rilasciata al settimanale DiPiù ha raccontato che Vezza e la Pellegrinelli si stanno frequentando, ma hanno scelto di mantenere un basso profilo, almeno per il momento. La fonte di Boldi sarebbe, a quanto racconta l'attore, la stessa mamma di Charley, preoccupata nel vedere il figlio accanto a una donna famosa.



I diretti interessati non confermano e non smentiscono, ma non si sottraggono ai social. Su Instagram ecco uno scatto della coppia insieme ad altri amici e il video di un pranzo in spiaggia insieme a Ferragosto. Una prova generale prima di uscire definitivamente allo scoperto?