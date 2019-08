Fabio Volo in vacanza con la famiglia, e Johanna regala il topless

Tutto lavoro e famiglia. In attesa di terminare il suo prossimo romanzo, Fabio Volo ricarica le pile alle Baleari. Il settimanale Diva e Donna l'ha paparazzato in spiaggia mentre, da papà modello, gioca in acqua con i figli Sebastian e Gabriel. Ma a catturare sguardi e flash è la moglie Johanna Maggy, che regala un topless mozzafiato.