Georgina Rodriguez: "Non è sempre facile stare con Ronaldo"

E' la fidanzata di Cristiano Ronaldo , spopola sui social e si sta facendo strada nel mondo della moda con collaborazioni importanti. La vita di Georgina Rodriguez sembra una favola: ha conosciuto il calciatore quando faceva la commessa e ora è una delle donne più invidiate del mondo. Ma per lei non è tutto rose e fiori: "Essere la compagna di un personaggio così famoso non è facile", ha rivelato in un'intervista al "Sun".

Georgina e Cristiano si sono incontrati nel 2016 in Spagna, nel negozio di abbigliamento in cui lei lavorava come commessa. "Qualche giorno dopo ci siamo incontrati di nuovo a un evento del brand. E' stato lì che abbiamo potuto parlare in un'atmosfera più rilassata, fuori dal mio ambiente di lavoro. E' stato amore a prima vista per entrambi", ha raccontato. E infatti da lì in poi non si sono più lasciati e, nel 2017, hanno avuto la loro prima figlia insieme, Alana Martina, che si è aggiunta ai tre che Ronaldo aveva avuto da madre surrogata.



Certo la vita accanto a una star del calcio non è sempre facile ma, dice la Rodriguez: "Quello che sento per lui è più forte di qualunque cosa e di ogni tipo di pressione. Insieme siamo più forti e ci ammiriamo a vicenda". Il loro segreto? La seduzione. "E' molto importante - dice la 25enne - dormo sempre in lingerie e preferisco quella sexy. E' comoda, sensuale e romantica. Ha tutto, e in più rende felice il tuo uomo".