Pancino sospetto per Georgina, quinto bebè in arrivo in casa Ronaldo?

Potrebbe esserci presto un nuovo arrivo nella già numerosa famiglia di Cristiano Ronaldo . A meno di due anni dalla nascita di Alana Martina , pare proprio che Georgina Rodriguez sia di nuovo in dolce attesa. Paparazzata dal settimanale Gente durante una vacanza in barca con il campione e i figli, la modella in bikini mostra un pancino sospetto, alimentando i rumors su una possibile gravidanza.

In viaggio nel Mediterraneo, il clan Ronaldo al completo se la passa tra giochi in acqua e relax al sole. Ad attirare l'attenzione è la formosa Georgina che, bellissima in costume due pezzi, mostra forme più esplosive che mai. Dopo Cristiano Jr (10 anni), i gemelli Eva e Mateo (2 anni) e Alana Martina, per l'attaccante della Juve quello in arrivo sarebbe il quinto figlio.