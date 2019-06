I gemelli Eva e Mateo compiono due anni, e Georgina Rodriguez organizza per loro una festa stupenda. Doppio tema per il party: supereroi e palloncini sui toni del blu per il maschietto, principesse Disney e addobbi rosa per la femminuccia. Insieme ai festeggiati, anche il fratello Cristiano Jr e la sorella Alana Martina. Nelle foto, però, non c'è traccia di papà Cristiano Ronaldo.