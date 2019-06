CR7 in palestra, Georgina in piscina: weekend da brividi

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez e tutta la famiglia al completo sono volati in Grecia per godersi qualche giorno di vacanza a base di relax e divertimento. Mentre il calciatore scolpisce il fisico in palestra, la sua compagna si gode il brivido degli scivoli d'acqua insieme ai bambini. In piscina posa in bikini, sfoggiando curve da perdere la testa.

LEGGI ANCHE: GEORGINA SE LA SPASSA ALLO ZOO SENZA RONALDO



"Instagram vs real life" scrive Georgina su Instagram, mettendo a paragone il sensuale scatto di schiena con il lato B che emerge dall'acqua, e un video in cui gioca in piscina insieme a Cristiano Junior. Vorrebbe fare un confronto tra l'immagine sexy che offre sui social e la sua spensieratezza nella vita quotidiana, ma in entrambe le immagini quello che si nota sono un sorriso travolgente e un corpo perfetto.



La Rodriguez se la spassa, e intanto Ronaldo non perde tempo e si dedica al duro workout quotidiano. Dedizione e costanza nell'allenamento sono le doti che l'hanno reso un campione (e un sex symbol) e lui non si concede sconti neanche in vacanza. E i fan apprezzano.