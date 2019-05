Georgina star della passerella a Madrid e Ronaldo resta a casa

Pochi giorni dopo aver catalizzato i flash sulla Croisette, Georgina Rodriguez cambia red carpet ma cattura ancora. A Madrid per l'evento Elle Charity Gala si presenta da sola con un lungo abito che fascia le curve, ma sottolinea gambe e décolleté grazie a uno spacco audace e una scollatura vertiginosa. Cristiano Ronaldo è in città con lei, ma la mondanità non gli piace.

Insieme in aereo, più affiatati che mai, Ronaldo e Georgina sbarcano in Spagna ma per una sera si dividono. Il calciatore evita gli eventi glam e lascia che i flash siano tutti per la sua compagna che strabilia come sempre. La modella spagnola 25enne poche settimane fa aveva raccontato alla rivista Elle proprio l'incontro con il calciatore bianconero in una boutique in cui lei lavorava: “Fu amore a prima vista”.