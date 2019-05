Georgina Rodriguez, che bomba sexy senza Ronaldo

Quanto è sexy Georgina Rodriguez! La palma d'oro per la wag più sensuale la vince lei: la fidanzata di Cristiano Ronaldo si è presentata a Cannes per un red carpet ad alto tasso erotico sfoggiando le sue curve ben risaltate da un abito aderente e messe in mostra da una scollatura a dir poco vertiginosa.

Pochi giorni dopo la festa scudetto, la compagna di CR7 ruba la scena al calciatore e sfodera tutte le sue armi di seduzione. Altro che Wanda Nara e Maurito Icardi, la nuova coppia hot che manda tutti nel pallone è proprio quella del giocatore bianconero e della sua fidanzata, ex commessa e madre di una dei quattro figli di Ronaldo. Presenza silenziosa e discreta ha saputo ritagliarsi il suo angolo di celebrità con mosse azzeccate e vincenti. Alla premiere di "Once Upon a Time in Hollywood" ha catturato i flash con il suo sexappeal.