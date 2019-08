Cecilia Rodriguez, selfie a luci rosse con Ignazio Moser

"Come corpo ognuno è singolo, come anima mai" scrive su Instagram Cecilia Rodriguez , e intanto posta uno scatto ad alto tasso erotico insieme a Ignazio Moser . Lui in boxer bianchi sfoggia addominali da urlo, lei indossa solo un paio di slip di pizzo mette in mostra un fisico da 10 e lode.

Cecilia e Ignazio si stanno godendo una vacanza di coppia sulle Dolomiti, tra passeggiate in alta quota, gite in bicicletta e momenti di relax a due. La più piccola delle Rodriguez, anche in montagna, non perde occasione per mostrare le sue forme perfette, e Moser non è da meno.