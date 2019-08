Cecilia e Ignazio, sculacciate e polemiche in spiaggia

A far infuriare i fan un paio di scatti postati dalla Rodriguez sul bagnasciuga con la sigaretta tra le mani a Ibiza. “Il mozzicone in acqua... Non si può fumare in mare... in Spagna, sì?” contestano i follower. La maggior parte però sottolineano la bellezza della coppia e la loro complicità: “Stupendi, perfetti, meravigliosi...” scrivono. Cecilia non replica alle critiche e gongola tra gli apprezzamenti stringendo a sé Ignazio. Lui non perde occasione per avvinghiarla e non manca nemmeno una (finta) sculacciata da non perdere...