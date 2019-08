Simona Ventura, doccia bollente con topless in spiaggia

Curve bollenti e un fisico esplosivo: a 55 anni Simona Ventura in bikini non teme paragoni. In vacanza a Rimini con Giovanni Terzi, sua figlia Caterina e il figlio di lui, Giulio, la conduttrice si mostra in tutto il suo splendore, come dimostrano le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna. La doccia in spiaggia regala un momento hot: il reggiseno scivola giù e scopre il décolleté della showgirl.