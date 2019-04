Simona Ventura con la happy family, guarda la festa per i 54 anni

“Ti guardo ammirato per come gestisci ogni istante della tua vita. I tuoi figli che sono la tua meravigliosa priorità insieme alla tua famiglia; per loro ami e combatti come una tigre senza indietreggiare mai. La qualità del tuo saper amare la si legge proprio lì, quotidianamente. Sei una donna che ama incondizionatamente senza mai risparmiarsi. Così come non ti risparmi sul lavoro dove sei sempre autentica ed entusiasta. Ti avvicini alle nuove sfide con l’emozione della prima volta e con un’umiltà che soltanto i grandi artisti sanno avere. Sei una donna unica e non ti ringrazierò mai abbastanza per aver preso la mia mano e iniziato il nostro cammino assieme sulla strada della vita ... auguri AMORE IMMENSO regala sempre il tuo meraviglioso sorriso” è il messaggio d'amore di Terzi sui social, poco prima di accompagnare la conduttrice tv a un pranzetto all'aperto con i figli.



“Non voglio solo farti gli auguri per il tuo compleanno, ma voglio ringraziarti per gli innumerevoli sacrifici che hai fatto e che stai facendo per non farmi mai mancare il sorriso, mi sei sempre stata vicino e ci sarai per sempre, mi hai sempre spinto ad andare avanti e ad inseguire i miei sogni sostenendomi con la tua infinita positività, il mio più grande desiderio è quello di renderti orgogliosa di me, perché veramente te lo meriti, sei la mia tigre, ti voglio tanto bene e te ne vorrò sempre” ha scritto invece Giacomo. E Niccolò ha aggiunto: “Auguri regina mia... grazie per tutto... sono fortunato ad avere una mamma come te”. E la piccola Caterina: “Tanti auguri a una persona unica che c'è sempre stata e ci sarà sempre soprattutto nel mio cuore. Ad una persona che mi ha voluto dal primo istante. Ad una persona che farebbe di tutto per noi e per farci felici. Ad una persona che ammiro molto. Ad una persona che non ha mai mollato grazie alla tua forza. Tanti auguri mamma, ti voglio bene”. Simona pubblica i messaggi orgogliosa.



Anche la sorella Sara dedica un post a Simona: “Essere sorelle è probabilmente la parentela più competitiva all'interno della famiglia, ma una volta che le sorelle sono cresciute, diventa la relazione più forte. Margaret Mead ...ti voglio bene Sista... buon compleanno!”.

L'ex marito Stefano Bettarini approfitta dell'ultima puntata dell'Isola dei famosi per fare i suoi auguri in diretta...