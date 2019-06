Una Simona Ventura a tutta dolcezza. Per il compleanno di Giovanni Terzi , che spegne 55 candeline, la showgirl tira fuori tutto il suo romanticismo postando su Instagram una foto di loro due abbracciati, con "Chiaro di luna" di Jovanotti in sottofondo, e una dedica dolcissima: "Questa è la nostra canzone... Il tuo primo compleanno insieme! Tra le tante cose belle che mi sono state regalate da quando sei entrato nella mia vita, c’è una grande felicità nel dirti: ti amo".

La risposta di Terzi non tarda ad arrivare. "Ti amo e non passa giorno in cui sai ascoltarmi, in cui hai pazienza, in cui mi accudisci... mi sento un uomo fortunato ad averti accanto. Mi rendi felice amore mio", commenta. Poi ribadisce il concetto sul suo profilo social: "La mia felicità, i miei 55 anni festeggiati assieme a te".