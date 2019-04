la settimana delle stelle

Elisa Isoardi rivela perché è finita con Matteo Salvini, Giusy Buscemi annuncia di essere ancora incinta, Chiara Ferragni si prepara per la vacanza di coppia in Polinesia, Bianca Balti va a nozze con il fidanzato e Balotelli si diverte con la figlia Pia. Ma non solo. La Colombari replica ai follower che l'accusano di eccessiva magrezza e Victoria Beckham festeggia 45 anni. Questo e molto altro in sette giorni di gossip...