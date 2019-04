Giusy Buscemi è incinta: l annuncio social

Cicogna in volo per Giusy Buscemi, che su Instagram annuncia di aspettare il suo secondo bebè. Proprio nel giorno del suo 26esimo compleanno, l'ex Miss Italia scrive: "In questo periodo avrei dovuto iniziare una nuova serie televisiva... ma la vita é meravigliosamente imprevedibile e ci ha regalato una seconda stagione piena di suspence, emozioni e colpi di scena! Una stagione che durerà per sempre...", alludendo alla gravidanza.