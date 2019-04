Cristina Chiabotto a settembre sposerà il suo Marco Roscio

Ci sono già le pubblicazioni di matrimonio e la data è fissata per fine settembre. Cristina Chiabotto dirà sì a Marco Roscio, l'imprenditore piemontese con cui ha trascorso un anno d'amore intenso. Il settimanale Spy rivela che la cerimonia sarà blindatissima, senza invitati vip, ma con la famiglia Agnelli al completo. Il ricevimento, la cui organizzazione è curata da Cristina, sarà in una villa alle porte di Torino.

Sono silenziosi e cauti sui social, ma il loro amore sbocciato poco alla volta li ha completamente travolti. Con Marco Cristina è pronta al grande passo e sogna già di diventare mamma. Lo avrebbe rivelato alle amiche la stessa ex Miss Italia che vorrebbe sentirsi chiamare presto mamma.



Lui l'ha corteggiata dolcemente, dopo il periodo buio dall'addio a Fabio Fulco, e la Chiabotto è letteralmente capitolata. “Una vita da favola” ha scritto di recente in un post ed è proprio quella che sta vivendo con Roscio. Le nozze sono previste per l'ultima settimana di settembre in una villa blindatissima lussuosa e privata, senza invitati vip. E chissà se allora la cicogna sarà già in volo...