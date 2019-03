Cristina Chiabotto al supermercato pensando al suo Marco

Riesce ad essere bellissima anche struccata, in tuta e scarpe da ginnastica. Cristina Chiabotto è stata fotografata dal settimanale "Vero" mentre fa la spesa in un supermercato di Torino: si aggira tra gli scaffali, sceglie i prodotti, sorride tenendo d'occhio il cellulare. Starà aspettando una telefonata del suo nuovo compagno, Marco Roscio ?

Archiviata definitivamente la lunga storia con Fabio Fulco, ora la ex Miss Italia ha ritrovato la felicità tra le braccia del manager. E forse in quei sacchetti pieni che Cristina porta a casa, ci sono proprio gli ingredienti giusti per preparare una cenetta romantica al suo amore...