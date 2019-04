Belen e De Martino, Pasqua di passione in Polinesia

Sarebbe il perfetto coronamento del loro riavvicinamento amoroso. Una vacanza bollente di coppia in un luogo magico e perfetto. Una Pasqua di vera passione attende Belen Rodriguez e Stefano De Martino . Secondo quanto scrive il settimanale Chi la coppia, conclusi i rispettivi impegni di lavoro, partirà per un viaggio - da soli - in Polinesia.

Dopo essersi ritrovati, Belen e Stefano si mettono veramente alla prova concedendosi una vacanza per scoprire la passione di un tempo e tornare finalmente a essere una famiglia. Finora sono andati con i piedi di piombo, senza mai confermare il ritorno di coppia per non illudere nessuno (non solo i fan, ma anche loro stessi). Adesso sembra arrivato il momento giusto per ricompattare la famiglia non solo per la felicità di Santiago. La prova del nove se la concedono in Polinesia. Lontano da tutti e da tutto, solo loro due. Avranno tempo per guardarsi negli occhi e riscrivere la loro storia d'amore. I follower attendono fiduciosi aggiornamenti sul viaggio e soprattutto scatti caldissimi...