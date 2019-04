clicca per guardare tutte le foto della gallery

Principessa per una notte e un principe di cui è molto innamorata la suo fianco. Bianca Balti ha postato gli scatti di un matrimonio a cui ha partecipato a Parigi insieme al fidanzato Salim Lahoud, imprenditore e campione di Jiu Jitsu. La coppia, meravigliosa ed elegante (lei avvolta in un abito fiorato sulle tonalità del rosa e scarpette con i cristalli ai piedi e lui in smoking nero), è apparsa pronta... al grande passo!