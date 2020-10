La settimana delle stelle

Instagram

Trionfa l'amore nella settimana dei vip. Da Belen e Antonino Spinalbese pazzi d'amore in fuga con il camper, a Raoul Bova e Rocio Munoz Morales belli e felici sul red carpet, fino a Giulia De Lellis che è uscita allo scoperto con Carlo Beretta. Per tante coppie al settimo cielo, ce n'è una che sembra essere definitivamente al capolinea: Johanna Maggy ha cambiato casa, segno che tra lei e Fabio Volo è finita per sempre?