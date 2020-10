Festa mascherata per Mara Venier, guarda le foto del compleanno con la Marcuzzi

Compiere 70 anni durante la pandemia non consente feste in grande stile. Eppure, quella organizzata per Mara Venier è stata limitata a pochi affetti, ma molto bella, divertente e piena d’amore. “Auguri amore mio sei ancora una bambina diversamente giovane e io ti amo 70 volte più di prima” ha scritto sui social il marito Nicola Carraro. “Rimani sempre una pischellaaaa” è l’augurio della sua “pupa” Elisabetta Ferracini. Al party con mega torta c’erano anche Alessia Marcuzzi e Rita Dalla Chiesa.

Per la zia più famosa d’Italia una torta ad effetto realizzata dal maestro Ernst Knam: in cima ai tre piani di glassa bianca una Venier in miniatura seduta sulla poltrona da conduttrice in tailleur, gambe accavallate e chioma bionda sciolta sulle spalle. Proprio come l’altra sera quando in un ristorante romano ha festeggiato i suoi 70 anni circondata dalle bionde a lei più care: a partire dalla figlia Elisabetta, alle amiche Alessia Marcuzzi (accompagnata dal marito Paolo Calabresi Marconi) e Rita Dalla Chiesa.

“Grazie a tutti i miei amici” ha scritto sui social la Venier, a cui è arrivata una pioggia di auguri: dalla Tatangelo che l’ha chiamata affettuosamente “zietta” a Elettra Lamborghini che l’ha appellata con “tesor” o Monica Leofreddi, Alberto Urso, Alberto Matano, Paola Turci e molti altri che l’hanno riempita di cuori.

