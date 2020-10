Pancioni da vip: tutte in attesa di una principessa Tgcom24 1 di 23 CHIARA FERRAGNI Instagram 2 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 Instagram 23 di 23 TANIA CAGNOTTO Instagram 10 di 23 Instagram 11 di 23 SHARON FONSECA Instagram 12 di 23 Instagram 13 di 23 Instagram 14 di 23 Instagram 15 di 23 Instagram 16 di 23 Instagram 17 di 23 Instagram 18 di 23 Instagram 19 di 23 MARA CARFAGNA Instagram 20 di 23 Instagram 21 di 23 Instagram 22 di 23 Instagram 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

La tuffatrice olimpica Tania Cagnotto non sta più nella pelle. Sceglie un selfie con la primogenita Maya per annunciare il sesso del bebè che porta in grembo. “Ed è di nuovo femmina” ha scritto mostrando il suo bel pancione accanto a una simpaticissima bimba che mette un cuscino sotto il vestito per imitare le forme della mamma.

Anche Chiara Ferragni si era fatta “aiutare” dal primogenito Leone a dire ai fan che in arrivo c’è una principessa. Palloncini rosa e mega sorpresa per l’annuncio in grande stile di Gianluca Vacchi che nel giardino di casa aveva gridato al mondo l’attesa di una bimba.

Fiocco rosa in arrivo anche per Mara Carfagna in dolce attesa della sua prima bambina. Il countdown è già iniziato e la cicogna è in volo…

