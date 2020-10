Chiara Ferragni in fuga sui monti con Leone e le sorelle

"Grazie vita per giorni come questi", scrive Chiara Ferragni su Instagram postando le foto del suo weekend a Courmayeur. A ricaricare le pile ad alta quota con lei ci sono anche Leone e le sorelle Francesca e Valentina (con i rispettivi fidanzati). Trekking, pranzi con vista panoramica, animali e tanta allegria sono stati gli ingredienti della mini-vacanza in famiglia.

E' incinta, quindi non esagera con le scarpinate: questo però non significa che Chiara non si goda qualche passeggiata tra i boschi all'aria aperta. In montagna Leone si diverte tantissimo: corre felice tra i prati insieme al cane di zia Vale e gioca con gli agnellini. "Come Heidi", commenta sua madre. Con zia Francesca il bambino gioca sull'erba, mentre la mamma lo riempie di coccole e baci.

Per tutti caldarroste e piatti succulenti, la Ferragni si concede anche una porzione oversize di dessert al cioccolato. "Voglie della gravidanza" scrive scherzosamente, mentre nella foto affonda il cucchiaio nel piatto. Francesca e Valentina hanno raggiunto Punta Helbronner con la skyway, per vedere da più vicino possibile la vetta del Monte Bianco, ma Chiara è rimasta a terra per non correre rischi. Poco male: il cielo con un dito lei l'ha già toccato.

