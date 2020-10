La settimana delle stelle

Instagram

Clizia Incorvaia ha compiuto 40 anni e non poteva essere più radiosa accanto a Paolo Ciavarro. L'amore fa bene anche a Belen, che con Antonino Spinalbese ride felice sotto le lenzuola mentre improvvisa una lezione di spagnolo. Tra Eleonora Daniele e Fedez è andata in scena un botta e risposta al vetriolo che ha spaccato i follower. In questa settimana di gossip, la quota sexy spetta a Taylor Mega con un topless da perdere la testa...