Le nozze di Luigi Berlusconi, guarda tutte le foto di famiglia

Nella cappella dell’oratorio San Sigismondo all’interno della Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, lo scorso 7 ottobre, Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si sono promessi amore eterno. Presenti alla cerimonia tutte le donne di famiglia, mentre Silvio Berlusconi e Piersilvio li hanno raggiunti al ricevimento a Villa Belvedere a Macherio. Il settimanale " Chi ", nel numero in edicola, pubblica le immagini degli sposi e degli invitati.

Pochissimi gli invitati (35 appena), tra parenti e testimoni (5 a testa), al matrimonio di Luigi e Federica, una coppia che sta insieme da nove anni e che aveva ufficializzato le nozze a Natale. Il sì era previsto per inizio estate, poi per la pandemia è slittato a inizio autunno ma con lo stesso romanticismo e amore. Luigi è arrivato in chiesa accompagnato dalla madre Veronica Lario, elegantissima. Mezz’ora più tardi è arrivata Federica al braccio del padre Fabio. L’abito della Fumagalli era a dir poco principesco: maniche a palloncino, pizzi, corpetto e gonna a meringa. Poi il ricevimento a villa Belvedere.

La luna di miele della coppia è stata rimandata, ma appena saranno finiti i lavori di ristrutturazione Luigi e Federica andranno a vivere nel loro nido d’amore in via Rovani, in quella che fu anche la prima casa di Silvio Berlusconi con Veronica Lario. Guarda tutte le foto degli sposi con la famiglia…

