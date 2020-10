Luigi Berlusconi ha sposato Federica Fumagalli, tutti i dettagli sulle nozze blindatissime Tgcom24 1 di 56 Ansa 2 di 56 Ansa 3 di 56 Ansa 4 di 56 Ansa 5 di 56 Ansa 56 di 56 Ansa 56 di 56 Ansa 56 di 56 Ansa 56 di 56 Ansa 10 di 56 Ansa 11 di 56 Ansa 12 di 56 IPA 13 di 56 IPA 14 di 56 IPA 15 di 56 IPA 16 di 56 IPA 17 di 56 IPA 18 di 56 IPA 19 di 56 IPA 20 di 56 IPA 21 di 56 IPA 22 di 56 IPA 23 di 56 IPA 24 di 56 IPA 25 di 56 IPA 26 di 56 IPA 27 di 56 IPA 28 di 56 IPA 29 di 56 IPA 30 di 56 IPA 31 di 56 IPA 32 di 56 IPA 33 di 56 IPA 34 di 56 IPA 35 di 56 IPA 36 di 56 IPA 37 di 56 IPA 38 di 56 IPA 39 di 56 IPA 40 di 56 IPA 41 di 56 IPA 42 di 56 IPA 43 di 56 IPA 44 di 56 IPA 45 di 56 IPA 46 di 56 IPA 47 di 56 IPA 48 di 56 IPA 49 di 56 IPA 50 di 56 IPA 51 di 56 IPA 52 di 56 IPA 53 di 56 IPA 54 di 56 IPA 55 di 56 IPA 56 di 56 leggi dopo slideshow ingrandisci

La cerimonia - Solo pochi intimi hanno partecipato alle nozze dell'ultimogenito di Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Per la cerimonia nel piccolo Oratorio di San Sigismondo, all'interno della basilica milanese, gli invitati erano circa 25, tra i quali le sorelle dello sposo, Barbara ed Eleonora, la sorellastra Marina e la madre Veronica. Tutto si è svolto nel massimo della discrezione: la sposa è arrivata a bordo di un van dai vetri oscurati, e gli ospiti hanno rispettato la consegna del silenzio limitandosi ad indossare un fiore all'occhiello.

LEGGI ANCHE > Barbara Berlusconi aspetta il quarto figlio



Il ricevimento - Anche il ricevimento è stato intimo, con una cinquantina di ospiti nella residenza di Macherio, Villa Belvedere. Tra gli altri, secondo il Corriere della Sera, anche l’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta e l’amica degli sposi Francesca Versace. Per tutti un menù stellato pensato appositamente per l'occasione dallo chef Da Vittorio.

LEGGI ANCHE > Barbara Berlusconi ha dato alla luce Francesco Amos

L'abito della sposa - I curiosi che hanno cercato di sbirciare qualche dettaglio delle nozze, raccontano di aver intravisto la sposa in un abito bianco con ricami preziosi. Si sa che il vestito è stato realizzato per Federica da una stilista molto amata anche da Kate Middleton. Un look sobrio e acqua e sapone quello scelto dalla sposa, che anche nel giorno del sì non ha rinunciato al suo stile minimal.

L'amore di Luigi e Federica - Berlusconi e la Fumagalli si sono conosciuti nove anni fa, nel periodo in cui entrambi erano studenti alla Bocconi. Federica è nata in una famiglia di imprenditori di Lecco, è laureata in giurisprudenza e lavora come pr nella sua agenzia che organizza eventi di lusso. Convive con Luigi, e con i cani Uno e Arturo, già da qualche anno. La coppia avrebbe dovuto convolare a nozze già la scorsa estate, ma tutto è stato rimandato a causa del coronavirus.