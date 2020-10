“Torna a casa Harry”, la Regina è furiosa e lo richiama a corte

Stavolta il principe Harry l'ha proprio combinata grossa, e la Regina Elisabetta è andata su tutte le furie. A quanto riporta il tabloid "Sun", la sovrana avrebbe richiamato il nipote a Londra per una bella lavata di capo. Le sue esternazioni riguardo alle imminenti elezioni americane non sono per niente piaciute alla Corona che, intanto, ha convocato urgentemente il figlio del principe Carlo (ma senza la consorte) e potrebbe prendere seri provvedimenti.

LEGGI ANCHE > Harry e Meghan tra le 100 persone più influenti al mondo

Il personale di Frogmore Cottage è stato allertato: Harry dovrebbe tornare a breve, probabilmente entro poche settimane. Meghan Markle, invece, non è stata convocata e non è chiaro se partirà o meno con il marito. E' con il nipote che la Regina è andata su tutte le furie a causa del suo invito agli americani a votare per respingere "discorsi di odio e la disinformazione". Parole dalle quali, per altro, Buckingham Palace ha già preso le distanze: "Il principe non è più un membro attivo della famiglia, parla a titolo personale" si legge in un comunicato.

LEGGI ANCHE >Meghan Markle si candida alle presidenziali? Trump: “Non sono un suo fan”

Durante il loro discorso politico in tv, Harry e Meghan non hanno mai nominato né Trump né Biden, ma il riferimento era abbastanza chiaro. Peccato che prendere le parti di una fazione sia non solo contro il principio di neutralità della monarchia ma, soprattutto, contro gli accordi presi con la Sovrana al momento della Megxit. E la Regina, si sa, non è una che lascia correre. Pare che starebbe già pensando di prendere provvedimenti seri: potrebbe addirittura togliere tutti i titoli nobiliari alla coppia.

Meghan e Harry volontari in un panificio di Los Angeles IPA 1 di 16 IPA 16 di 16 IPA 16 di 16 Instagram 16 di 16 16 di 16 16 di 16 16 di 16 IPA 16 di 16 16 di 16 10 di 16 11 di 16 12 di 16 IPA 13 di 16 IPA 14 di 16 IPA 15 di 16 IPA 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Potrebbe interessarti anche: