Harry e Meghan tra le 100 persone più influenti al mondo 

Il principe Harry e Meghan Markle sono tra le 100 persone più influenti al mondo, almeno stando alla classifica stilata come ogni anno dal magazine Time. Per loro si tratta di un ritorno, dal momento che erano apparsi nell'elenco anche nel 2018, anno del loro fidanzamento. Che venissero selezionati dopo l'addio alla royal family e il trasferimento in California non era scontato.