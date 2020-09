Primo compleanno lontano dalla royal family per il principe Harry , che a partire da quest'anno festeggerà da commoner californiano e non più da nobile inglese. Per i suoi 36 anni niente tradizionale tè con la Regina Elisabetta , tra loro c'è ormai un Oceano di mezzo. Il padre, la nonna e il fratello non si sono dimenticati di lui e sui social hanno condiviso un post di auguri. Quello postato da Kate Middleton e William è particolarmente significativo: un vecchio scatto in cui corrono tutti e tre in allegria. Una foto in cui però non c'è traccia di Meghan Markle .

Il principe Harry compie 36 anni, la royal family esclude Meghan dai post di auguri Instagram 1 di 26 Instagram 2 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Harry e Meghan, la biografia che scotta 26 di 26 Meghan e Harry, un anniversario tra tanti cambiamenti 26 di 26 IPA 26 di 26 IPA 26 di 26 IPA 26 di 26 Afp 10 di 26 IPA 11 di 26 Anche il principe Harry con un maglione a collo alto e zip Afp 12 di 26 Afp 13 di 26 IPA 14 di 26 ansa 15 di 26 ipa 16 di 26 ipa 17 di 26 -afp 18 di 26 ansa 19 di 26 ipa 20 di 26 ipa 21 di 26 ipa 22 di 26 ipa 23 di 26 ansa 24 di 26 ipa 25 di 26 ansa 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Harry e Meghan chiudono i conti con la Regina: restituiti 2,4 milioni di sterline

I follower dei Windsor non hanno potuto fare a meno di notare come tutti i parenti di Harry abbiano scelto immagini in cui lui appare felice e sorridente, ma lontano dalla moglie. La foto condivisa dalla Sovrana è del 2017, dello stesso anno quella pubblicata sui social dei Duchi di Cambridge: un periodo precedente al matrimonio del settimo in linea di successione al trono, quando la famiglia sembrava ancora unita e affiatata. In tanti hanno commentato sottolineando quanto il festeggiato apparisse spensierato nei vecchi scatti, a differenza delle facce serie che sfoggia ora. La colpa del cambiamento, manco a dirlo, viene attribuita tutta alla Markle e la sua assenza nei post non sembra casuale.

LEGGI ANCHE >Il principe Harry fa l’americano, ma vuole tornare a Londra

Se gli auguri pubblici sono stati quelli di circostanza da parte di tutti i familiari del Duca di Sussex, chissà che in privato non ci sia stato un messaggio più caloroso. Per tutti gli altri compleanni "reali" degli scorsi mesi la famiglia si è ritrovata su Zoom: dai 2 anni del principino Louis ai 94 della Regina tutti hanno festeggiato in video conferenza. Se anche Harry seguirà la ormai collaudata usanza non è dato sapere. Quello che è certo è che a tirargli le orecchie ci penseranno la moglie Meghan e il figlio Archie e, con tutta probabilità, la suocera Doria Ragland.

Potrebbe interessarti anche: