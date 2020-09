Il principe Harry fa l’americano, ma vuole tornare a Londra

In America con Meghan e Archie sta bene, ma certo vorrebbe poter tornare più spesso a Londra. Il principe Harry racconta in una videochiamata con lo staff e i giocatori della Rugby League inglese di come sia felice di vivere in California e soddisfatto della nuova vita americana. Scherzoso e ironico ha detto di non essere ancora riuscito a trovare una palla per insegnare al figlio il gioco del rugby e di voler tornare a Londra… per assistere alle partite!

Se non fosse stato per la pandemia, sarebbe tornato spesso per il torneo. Infatti, a gennaio era stato a Buckingham Palace proprio per i sorteggi per la Coppa del Mondo di rugby, il suo sport preferito. Poi il lockdown lo ha costretto in America, ma il principe ha continuato a sognare di poter giocare prima o poi con il piccolo Archie, e lo farà non appena troverà una palla di dimensioni adatte al bambino. Del resto, come ha specificato nella videocall: “Nostro figlio è la nostra priorità numero uno”.

Nel frattempo, si sta dedicando con Meghan Markle a un progetto lavorativo: “Stiamo cercando di fare tutto il possibile per rendere il mondo un posto migliore”. Nonostante si dica che il principe Harry in America è spaesato e triste, in videochiamata si è mostrato sereno, sorridente e rilassato. Ha detto di essere entusiasta della nuova residenza, acquistata a Santa Barbara per 14 milioni di dollari, dove far crescere Archie. “Sono fortunato ad avere uno spazio all’aperto dove Archie può giocare. Tante persone non hanno avuto questa opportunità negli ultimi mesi” ha detto.



