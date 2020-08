Meghan Markle torna in campo con Michelle Obama dalla parte delle donne

A pochi mesi dalle Presidenziali Usa, Meghan Markle torna a dire la sua con un intenso discorso sul diritto di voto. L'ccasione è il When All Women Vote Couch Party, un raduno virtuale per il centesimo anniversario del suffragio femminile negli Stati Uniti. Tra le principali pormotrici dell'evento, Michelle Obama : l'obiettivo è di aumentare la partecipazione elettorale, specialmente le fasce d’età e le etnie meno coinvolte.

Esattamente 100 anni fa, con il 19esimo emendamento, le donne hanno ottenuto il diritto di dire la loro alle urne negli Usa. Questo però, secondo la Markle, non è bastato a far sì che la voce di tutti avesse lo stesso valore: le donne di colore ad esempio sarebbero ancora emarginate. Ma non solo loro: "Ci sono tante comunità emarginate che ancora lottano per vedere realizzato questo diritto. Non è giusto. Tutti noi dobbiamo far sentire la nostra voce. In questo frangente se non sei parte della soluzione sei parte del problema. Se non voti sei complice" ha detto.

Capelli legati, top neri e trucco leggero: così Meghan si è presentata in videoconferenza per il suo intervento. "Votiamo per onorare coloro che sono venuti prima di noi e per proteggere coloro che verranno dopo di noi, perché è di questo che si occupa la comunità" ha detto agli ascoltatori.

Meghan non ha perso l'occasione di lanciare una frecciatina alla Corona britannica. Durante un'intervista al sito The 19th, parlando sempre di diritto di voto, ha riflettuto: "Le persone non ricordano quanto sia stato difficile ottenere il diritto di voto. Lo danno per scontato. Ma guardo mio marito, per esempio: non ha mai potuto votare". La famiglia reale, infatti, è tenuta a rimanere neutrale ed ai suoi membri è vietato esprimere la loro preferenza ai seggi. Con una serie di tweet infuocati, i sudditi di sua maestà si sono fatti sentire cn un messaggio chiaro per la Duchessa di Sussex: "se vuoi buttarti in politica sei libera di farlo, ma prima dovresti rinunciare al titolo nobiliare, fare a meno dei soldi del principe Carlo e convincere il principe Harry a rinunciare alla linea di successione al trono".

