Meghan Markle al suo primo incarico: un discorso in diretta con Michelle Obama e Priyanka Chopra

Il fatto che abbia rinunciato al suo ruolo nella monarchia britannica, acquisito a seguito del matrimonio con Harry , non ha mai significato per Meghan Markle un allontanamento dalla vita pubblica. Tutto il contrario: ora che vive negli Usa ed è libera dalle costrizioni di Buckingham Palace, la Duchessa di Sussex è più attiva che mai. Durante il Girl Up Global Leadership Summit, che avrà luogo in modalità virtuale dal 13 al 15 luglio, terrà un discorso sul tema dei diritti delle donne accanto alla ex First Lady Michelle Obama e all'attrice Priyanka Chopra .

Spingere le ragazze a battersi per la parità dei sessi e il cambiamento sociale per ribadire che "Il presente è donna". E' questo l'obiettivo per il quale Meghan, Michelle e Priyanka hanno scelto di fare fronte comune e di esporsi in prima persona. La Markle in particolare sarà la speaker principale della campagna guidata dalle Nazioni Unite, con il motto "unire le ragazze per cambiare il mondo". La Obama, invece, invierà un messaggio speciale mentre alla Chopra è stata affidata la conduzione di una sessione di domande e risposte.

Che il tema della parità di genere e del ruolo della donna sia caro a Meghan non è una novità. Quando aveva appena 11 anni ha scritto una lettera ad un colosso pubblicitario per lamentare il modo in cui presentavano la donna in uno spot: non solo la sua richiesta è stata accolta, ma ha anche ricevuto una lettera di sostegno da Hilary Clinton. Ha poi aperto un blog in cui denunciava maltrattamenti e ingiustizie nei confronti delle persone del suo sesso. Nel 2015 ha poi pronunciato un discorso alla Conferenza delle Nazioni Unite per le donne, diventato celebre. Ora arriva la partecipazione al Girl Up Global Leadership Summit, la prima ribalta importante da quando è libera dal ruolo di royal senior, accanto a due "star" nell'impegno per i diritti delle minoranze. Un nuovo inizio per la Markle, e c'è già chi la vede dirigersi a grandi passi verso la Casa Bianca...

