Meghan Markle incoraggia le donne con un video su Instagram: "Potete fare la differenza"

Per celebrare la Giornata Mondiale delle Bambine 2019, Meghan Markle ha postato su Instagram un video, che unisce una clip del suo discorso alla Conferenza delle Nazioni Unite del 2015 a un'intervista risalente a quando era un'adolescente, in cui sprona le giovani donne di tutto il mondo a continuare a fare domande e a insistere.

"Ogni donna - dice la Duchessa di Sussex nel filmato - ha un potenziale. Ha promesse, ha il diritto di imparare, il diritto di essere ascoltato, il diritto di giocare e di scoprire, il diritto di essere esattamente chi è. Si dice che ragazze con dei sogni diventino donne con una visione."

Nel video condiviso sulla pagina Instagram ufficiale dei Duchi di Sussex​​​​, una Meghan ancora teenager afferma: "Se vedete qualcosa che non vi piace o che vi offende, in televisione o in qualsiasi altro luogo, scrivete lettere e inviatele alle persone giuste. Potete davvero fare la differenza, non solo per voi stessi ma per molte altre persone."

Il filmato è corredato da un post che spiega come la Giornata Mondiale delle Bambine sia stata creata dalle Nazioni Unite per riconoscere la disuguaglianza di genere esistente in tutto il mondo. Viene poi ricordato l'impegno della Markle a favore delle donne e si conclude con una dedica: "Per tutte le ragazze che leggono questo messaggio, questa citazione è per te".