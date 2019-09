Meghan Markle e Kate Middleton, guarda che royal mamme!

Finalmente è apparso il piccolo Archie. I figlio dei duchi di Sussex ha fatto la sua apparizione pubblica in Africa conquistando la simpatia di tutti. E con lui è emerso anche il lato più dolce e tenero di Meghan Markle che ha stretto tra le braccia il suo piccolo sorridente come mai prima, lo ha sollevato e accarezzato tra i flash orgogliosa e felice. In contemporanea è scattato il confronto con Kate Middleton, mamma di Louis, Charlotte e George.

Che Kate Middleton ormai sia ben navigata e sappia a menadito il protocollo è chiaro a tutti. Ma anche la duchessa di Cambridge quando è con i suoi bimbi si lascia andare e mostra il suo lato più materno: dalle coccole quando non vogliono prendere l'aereo per affrontare i viaggi all'impresa di tenere a bada le smorfie incontenibili della ribelle Charlotte, fino alle premurose cure nei confronti del piccolo Louis. L'abbiamo vista seduta sul prato rincorrere i bambini tra capriole e salti, in veste di fotografa per le ricorrenze dei figli, posata e sorridente nelle cerimonie ufficiali mentre li tiene per mano.



Finalmente in Africa anche Meghan è uscita allo scoperto come mamma. Raggiante, ha tenuto tra le braccia il suo Archie alla prima uscita ufficiale presentandolo con infinita fierezza. Ha accarezzato la testa del piccolo, lo ha sollevato e fatto sorridere all'incontro con l'arcivescovo sudafricano, Desmond Tutu. E' apparsa perfettamente a suo agio nel ruolo di mamma... lontana dal palazzo.