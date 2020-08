Harry e Meghan mettono la retromarcia: provano a riavvicinarsi alla Regina

Hanno preso le distanze, letteralmente, dalla famiglia reale, hanno sparato a zero sul Commonwealth a inizio luglio ("il Regno Unito faccia i conti con il suo passato, seppur scomodo, e rimedi agli errori"), hanno criticato più o meno apertamente le regole e i divieti di Buckingham palace. Ora però Harry e Meghan Markle hanno ingranato la retromarcia e, a quanto pare, starebbero tentando di ricostruire i ponti con la Regina Elisabetta : "Si sono accorti che sono loro ad aver bisogno della royal family, non il contrario", ha detto una fonte al Sunday People.

Il dietrofront è andato in onda durante una video-conferenza per il Queen’s Commonwealth Trust, una rete di giovani leader con l'obiettivo di cambiare il mondo, di cui Harry è presidente. "La sovrana ha raggiunto tutti gli obiettivi che si era prefissata quando si è presa l’enorme responsabilità dell’organizzazione", ha detto il duca di Sussex, elogiando l'operato della Sovrana. "Sono incredibilmente orgogliosa di lavorare con il QCT soprattutto perché riprende l’eredità di tua nonna", ha detto la Markle rivolgendosi al marito. E a molti non è sfuggito come abbia evitato di chiamare la Regina con il suo titolo ufficiale, preferendo un appellativo "di famiglia".

A monte del desiderio di ricucire lo strappo potrebbe non esserci la voglia di rimettere insieme i pezzi di una famiglia, ma quello più pragmatico di poter continuare a godere di alcuni privilegi. Il Daily Mail fa notare come la tanto sbandierata volontà di essere economicamente indipendenti non abbia trovato riscontro nei fatti. Per l'acquisto della megavilla a Santa Barbara non hanno esitato a chiedere aiuto al principe Carlo. E anche per il rimborso delle spese sostenuto per la ristrutturazione di Frogmore Cottage, di cui continuano a godere dell'ussufrutto, non hanno esitato ad accettare condizioni di favore.

