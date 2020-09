Harry e Meghan chiudono i conti con la Regina: restituiti 2,4 milioni di sterline

Ora con la Regina hanno chiuso tutti i conti. Anche la questione Frogmore Cottage è stata archiviata. I duchi di Sussex hanno restituito i 2,4 milioni di sterline che erano serviti per la ristrutturazione della dimora che ha ospitato Harry e Meghan in Inghilterra. Liberi dai debiti con i sudditi britannici, possono godersi la libertà nella villa di Santa Barbara, costata 10 milioni di dollari. E nei sogni della Markle torna quello di un Oscar…

La coppia da Los Angeles ha restituito i soldi – pagati da un fondo alimentato dai contribuenti inglesi – usati per sistemare la residenza a Windsor e il pagamento è stato finanziato in parte con il contratto firmato dai duchi per Netflix. Grazie al denaro del colosso televisivo americano Harry e Meghan hanno potuto chiudere i conti con la Regina prima del tempo: hanno sborsato in un’unica soluzione e non a rate come si pensava avrebbero fatto.

E sul fronte televisivo hanno grandi aspettative. Soprattutto la Markle che torna a sognare un Oscar da attrice, come riporta il Daily Mail. Infatti, Harry e Meghan potrebbero essere loro stessi protagonisti sullo schermo…

