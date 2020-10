"Un autunno indimenticabile" scrive Giorgia Palmas a corredo di una foto in cui passeggia con Mia , nata da poco. E non è l'unica neomamma vip ad approfittare di ogni raggio di sole per farsi un giro con l'ultimo arrivato in famiglia. Alice Campello è stata paparazzata dal settimanale Chi a spasso a Torino, con Alvaro Morata e i loro tre cuccioli. Anche Alena Seredova si è regalata un'uscita con Vivienne Charlotte mentre Cristina Marino non rinuncia alla sua Nina Speranza neanche durante i viaggi di lavoro.

Dalla Palmas alla Seredova, guarda le neomamme vip in giro con i loro bebè Instagram 1 di 19 Giorgia Palmas Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Instagram 19 di 19 Alice Campello Chi 19 di 19 Chi 10 di 19 Chi 11 di 19 Cristina Marino Instagram 12 di 19 Michela Persico Instagram 13 di 19 Instagram 14 di 19 Instagram 15 di 19 Alena Seredova Instagram 16 di 19 Instagram 17 di 19 Instagram 18 di 19 Giulia Montanarini Instagram 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Michela Persico a pochi giorni dal parto ha già perso i chili della gravidanza

Giorgia Palamas ha dato alla luce Mia, la bimba che ha avuto da Filippo Magnini, solo da tre settimane ma già sfoggia una forma invidiabile mentre in tenuta ginnica passeggia al parco spingendo la carrozzina e godendo la fresca aria autunnale. Alena Seredova ha scelto la campagna per una domenica speciale con la sua terzogenita, nata dall'amore con Alessandro Nasi: tra campi e cavalli è davvero al settimo cielo mentre stringe la sua piccola tra le braccia. Anche Michela Persico non sta più nella pelle per strada con il suo Tommaso pochi giorni dopo il parto. Con loro anche Daniele Rugani, papà premuroso e compagno innamorato.

LEGGI ANCHE >Giorgia Palmas racconta il parto cesareo: mano nella mano con Magnini

Per Alice Campello è stato un periodo movimentato: prima il trasloco da Madrid a Torino e poco dopo il parto. Con Edo, l'ultimo arrivato, i gemelli Lorenzo e Alessandro e il marito Alvaro Morata si gode una giornata all'aria aperta e non sfugge all'occhio dei paparazzi. Cristina Marino parte per impegni di lavoro, ma in treno con lei c'è Nina Speranza, nata a maggio. Anche Giulia Montanarini, diventata mamma a luglio, esce con Alice stretta al petto.

Potrebbe interessarti anche: