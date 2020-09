Michela Persico a pochi giorni dal parto ha già perso i chili della gravidanza

Ha partorito poco più di 10 giorni fa ed è già in splendida forma. Michela Persico approfitta di qualche minuto libero per “chiacchierare” con i follower e dare dettagli sulla sua maternità. Ha avuto Tommaso con parto cesareo, è stata ricoverata 4 giorni, è stata a riposo assoluto una settimana, non può fare sport per un mese, ma sta molto bene. E alle neomamme consiglia la sua dieta. Di chili della gravidanza gliene sono rimasti solo due.