Fiocco azzurro per Michela Persico e Daniele Rugani: è nato Tommaso

Michela Persico e Daniele Rugani hanno annunciato sui social la nascita di Tommaso, il loro primo figlio. Tramite il suo account la giornalista sportiva ha inoltre fatto sapere che il frutto del loro amore pesa 3,4 kg. "Proveremo a insegnarti le cose della vita, ma la verità è che tu ci hai già insegnato cosa conta nella vita. Oggi, il giorno in cui ho imparato il vero significato della parola felicità. Bravissima e grazie per tutto questo Michela", ha scritto il difensore della Juventus.

Sorrisi e gioia caratterizzano le immagini condivise sui profili della Persico e di Rugani: un quadretto familiare che ha subito fatto incetta di like e commenti di congratulazioni da parte di fan, amici e colleghi come Wanda Nara, Claudio Marchisio, Beatrice Valli.



Su Instagram, Michela ha documentato tutte le fasi della gravidanza, approfittando dell'estate per sfoggiare il pancione in bikini. La scorsa primavera hanno vissuto un momento difficile, quando hanno scoperto di essere entrambi positivi al coronavirus. Per fortuna non ci sono state conseguenze serie né per loro né per il bebè.





