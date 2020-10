Eleonora Daniele attacca la Ferragni, interviene Fedez

“Vi giuro che cerco di mantenere toni pacati, essere sempre aperto al dialogo” scrive Fedez spiegando la sua replica accesa. “Cara giornalista del Grande Fratello le voglio raccontare quello che ha fatto mia moglie, durante questo periodo e per senso civico” ha detto il rapper ricordando la raccolta fondi avviata in primavera per realizzare “l’unica opera straordinaria di terapia intensiva sul territorio milanese”. “Durante questa estate visto che il turismo necessitava dei riflettori puntati, mia moglie ha cercato di far vedere le bellezze italiane e le è stato riconosciuto anche il Leone d’oro per questo – ha continuato Fedez - L’immagine sacra di mia moglie dalla quale lei si vuole dissociare l’ha fatta un artista che si chiama Francesco Vezzoli ed è uno dei più importanti artisti italiani che ha mostre in tutto il mondo”.

Rispedita al mittente ogni accusa insomma. “Ma una così seguita dai ragazzi, dai giovani, sbaglio o non le ho sentito dire nulla riguardo al Covid? Una che ha tutti quei follower, non dovrebbe avere una responsabilità sociale verso i ragazzi?” aveva detto la Daniele. “Ultimamente non l’abbiamo sentita parlare di questi temi. Poi il Codacons ha fatto una denuncia per quell’immagine in cui è apparsa vestita da Madonna. Non voglio entrare nel merito ma ho grandissima stima dell’associazione dei consumatori” aveva aggiunto. Poi, però è dovuta tornare sui suoi passi e su Twitter ha scritto: “Ieri, parlando di Chiara Ferragni, ho lanciato una bellissima copertina su di lei. È vero, ho dimenticato del grande impegno sulla raccolta per ospedale Covid e me ne scuso. A dimostrazione della mia buona fede ho trasmesso l’anticipazione della sua intervista con Simona Ventura”.

