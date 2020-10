La settimana delle stelle

L'amore, in tutte le sue forme, è il protagonista assoluto di questa settimana di gossip. C'è quello romantico di Elettra Lamborghini in viaggio con Afrojack dopo le nozze o di Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri avvinghiati a Roma. Ma c'è quello tenero di Alvaro Morata e Alice Campello che hanno abbracciato per la prima volta il loro terzogenito, Edo. A proposito di cicogne, ce n'è una in arrivo per Chiara Ferragni e Fedez: ad annunciarlo sui social ci ha pensato il piccolo Leone. Ecco tutti i gossip che non puoi assolutamente perderti...