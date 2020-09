La settimana delle stelle

E’ stata una settimana movimentata da feste di compleanno in grande stile come quello di Belen, discussioni accese per strada, come quella tra Adriana Volpe e il marito, e matrimoni a sorpresa. Hanno detto sì a Bologna la ex moglie di Luciano Pavarotti, Nicoletta Mantovani, e a Parigi la modella Natalia Vodianova. E poi ci sono stati gli scatti sexy di Raffaella Fico e le confessioni intime di Mario Balotelli, le vicissitudini prematrimoniali di Elettra Lamborghini.