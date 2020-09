I principi azzurri della serie A: da Dybala a Musacchio

Belli, muscolosi, affascinanti, bravi in campo e tutti innamorati. Riparte il campionato e tornano a mostrarsi i principi azzurri del tappeto verde. I più sexy sono anche quelli più impegnati. Già perché quando si levano gli scarpini da calcio si trasformano in perfetti cavalieri pronti a far prodezze per far felici le loro compagne. Secondo la classifica del settimanale Chi ci sono Paulo Dybala, Andrea La Mantia, Mateo Musacchio, Sebastien De Maio, Lorenzo Pellegrini, Leonardo Bonucci e Remo Freuler…