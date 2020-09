La settimana delle stelle

Quanta sensualità questa settimana per le vip! Dal siparietto bollente al parco di Madalina Ghenea alle pose in lingerie di Elisabetta Gregoraci c'è da perdere la testa. Anche Cecilia Rodriguez sfodera tutto il suo sex appeal dopo aver ufficializzato il ritorno di fiamma con Ignazio Moser. Farfalle nello stomaco pure per Elisa Isoardi, pizzicata mentre bacia Raimondo Todaro. Ilary Blasi e Francesco Totti sono una coppia rodata e lei può permettersi di prendersi gioco di lui dandogli a bruciapelo una notizia inaspettata. Ecco tutto il meglio del gossip...